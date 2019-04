Konzer Bürgerverein Berendsborn stellt neu gestaltetes Brunnenumfeld vor. Eine große Spende hat das ermöglicht. Von Herbert Thormeyer

Ehrenbürger Franz Görtz, Bürgermeister Joachim Weber und die Bürgervereinsvorstände Raimund Esch und Karl-Peter Jochem machen es sich gemütlich auf einer der neuen Parkbänke, die im Umfeld des St. Bernhard-Brunnens aufgestellt wurden. Es ist nicht nur eine schön gestaltete Ruhezone entstanden, sondern, wie Bürgermeister Weber findet: „Das wertet den gesamten Stadtteil auf.“

Entlang des Bachlaufs und rund um den Brunnen stehen zahlreiche, zum Teil bunt blühende Sträucher. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite dominiert ein neu gepflanzter Nussbaum die Landschaft. Bereits im 16. Jahrhundert wurde der Brunnen, der dem Stadtteil seinen Namen gibt, erstmals urkundlich erwähnt. Vor 30 Jahren war der Brunnen so hergerichtet worden, wie man ihn heute kennt. Damals wie heute waren es engagierte Bürger, die das in ehrenamtlicher Arbeit ermöglicht haben. Seit 2009 engagiert sich der Bürgerverein Berendsborn Aktiv in dem Konzer Stadtteil. Knapp 60 000 Euro hat er bisher hier investiert. In einen Bolzplatz, ein Basketball-Kleinspielfeld, eine Boulebahn, einen Spielplatz und in Spenden für die Grundschule und eine Kita.

„Wir freuen uns, dass wir im zehnten Jahr unseres Bestehens und rechtzeitig zu unserem zehnten Fest diese Anlage herrichten konnten“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Karl-Peter Jochem. Dies alles sei nur möglich, weil sich viele Menschen engagierten und mitarbeiteten. So dankte Jochem den Mitgliedern und den zahlreichen Sponsoren des Vereins. Besonders dankte er Franz Görtz, der seit Jahrzehnten auf dem Berendsborn lebt. Zu seinem 80. Geburtstag, den er im Dezember feierte, hat sich der Unternehmer keine Geschenke gewünscht. Stattdessen bat er seine Gäste um eine Spende für den Bürgerverein Berendsborn Aktiv.

„10 470 Euro sind zusammengekommen“, freut sich Jochem. Görtz unterstützt den Bürgerverein mit seiner Tiefbaufirma Elenz seit der Vereinsgründung sehr uneigennützig. So habe die Firma beim Bau des Bolzplatzes maßgeblich geholfen und auch bei den Berendsbornfesten mit Material und Personal zur Seite gestanden.

Görtz will dem Verein weiter unter die Arme greifen: „Das war nicht die letzte Zuwendung.“ Jetzt muss noch der Platz gegenüber gestaltet werden. „Wir haben da schon so ein paar Ideen“, sagt Jochem.