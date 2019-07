Stiftung : Ehrenamt: Bürger-Stiftung sucht Helfer

Konz Aktuell machen alle Mitarbeiter des Büros der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung Sommerpause. Bald geht es jedoch wieder weiter. Die Stiftung freut sich, wenn das Büro-Team nach den Ferien weitere Unterstützung bekommen könnte.

Gebraucht werden Menschen, die sich zwei bis vier Stunden pro Woche ehrenamtlich engagieren möchten und berufliche Erfahrung mit Büro- und Verwaltungsarbeiten haben. Die seit zehn Jahren tätige Bürgerstiftung sucht einen weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Verwaltungserfahrung und guten PC-Kenntnissen in Word und Excel für ihr Büro in Konz. Das Büro wird stundenweise vormittags betreut. „Wenn Sie gerne mit Menschen umgehen, Teamarbeit mögen und sich in der Koordinierungsarbeit der Stiftung engagieren möchten, sind Sie eingeladen, sich zu melden“, wirbt die Stiftung. Kontakt: info@konzer-doktor-buergerstiftung.de; Telefon 0176/43027550.