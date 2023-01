Abschied und Neustart : Konzer-Doktor-Bürgerstiftung: Mit dem neuen Vorsitzenden ab in den Wald

Hartmut Schwiering (links) legt sein Amt als Vorsitzender der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung nieder. Zum Nachfolger wurde Jürgen Große (rechts) gewählt. Foto: Konzer Doktor Bürgertiftung/Monika Peters

Konz Dass der langjährige Stiftungsvorsitzende Hartmut Schwiering sein Amt niederlegt, steht schon länger fest. Wen die Organisation, die etliche Projekte für den guten Zweck verantwortet, zum neuen Vorstand gewählt hat und wie sie Schüler in den Wald bringen will.

14 Jahre lang hat Hartmut Schwiering die Geschicke der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung geleitet. Unter seinem Vorsitz hat die Stiftung unter anderem ehrenamtliche Lese- und Lernpaten in allen Schulen in der Verbandsgemeinde Konz installiert. Sie hat auch generationenübergreifende Projekte mit Schülern und Senioren aus Pflegeheimen initiiert und Bildungsfahrten organisiert. Das wohl größte Projekt ist der Bau eines Mehrfamilienhauses, in dem seit 2020 einkommensschwache Familien und ältere Menschen gemeinsam leben. In dieses Projekt des sozialen Wohnungsbaus hat die Stiftung ihr gesamtes Vermögen investiert. Für all das wird die Bürgerstiftung hochgelobt. Ihre Arbeit ist schon fünfmal mit dem Gütesiegel für Bürgerstiftungen sowie mit anderen Preisen wie dem Bürgerstiftungspreis 2013 für Nationale Stadtentwicklungspolitik ausgezeichnet worden.

Hartmut Schwiering selbst hat für seinen Einsatz schon 2020 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Zwei Jahre später hat er seinen Abschied vom Stiftungsvorsitz angekündigt, den die Organisation inzwischen vollzogen hat. In ihrer Dezembersitzung haben die Stifter Jürgen Große zum neuen Vorsitzenden gewählt. Große ist schon seit 2019 als Geschäftsführer in der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung tätig. Der 57-jährige, ehemals leitender Angestellter in einer Bank, tritt in der Stiftung in große Fußstapfen. „Es geht primär darum, die wirklich super-erfolgreiche Arbeit von Hartmut Schwiering weiterzuführen“, sagt er zum TV. Die Schwerpunktprojekte wie die Wohnbrücke, die Lese- und Lernpatenschaften sowie den Schüler-Familien-Kalender wolle er fortführen.

Schulen sollen Ideen für Waldstücke entwickeln

Der frisch gewählte Vorsitzende hat auch Neues vor. Aktuell wolle die Stiftung gemeinsam mit Landesforsten Schulwälder schaffen, erklärt Große: „Das wollen wir dieses Jahr forcieren. Jede Schule soll ein Stück Wald haben, das die Schulen in Eigenregie nutzen können.“ Ziel sei es, dass die Schulen eigene Ideen für ihre Waldstücke entwickeln, die sie selbst mitpflegen und als grüne Klassenzimmer nutzen könnten. Die Stiftung könne die Projekte dann gemeinsam mit Sponsoren unterstützen. Laut Große gestaltet sich die Suche nach geeigneten Waldstücken auf den Dörfern leichter als in der Stadt Konz. Für die Grundschule in Wasserliesch sei beispielsweise schon ein Waldstück gefunden worden. Wegen der Hanglage habe sich die Schule ein dickes Seil gewünscht, „damit die Schüler den Hang hochkommen“. Die Sparkassenstiftung werde das Seil zusammen mit der Stiftung finanzieren.

Laut Große sollen alle Schulen in der VG die Gelegenheit für ein solches Wald-Projekt bekommen. Ziel sei es, dass die Schulen ihre Konzepte für alternative Unterrichtsgestaltung und die Dinge, die sie zur Umsetzung brauchen, im ersten Quartal an die Stiftung herantrügen. Der neue Vorsitzende betont: „Wenn die Schulen Unterstützung brauchen, bekommen sie diese.“ Es werde in jedem Fall darauf geachtet, dass im Wald nichts kaputt gemacht werde.

Suche nach Lese und Lernpaten

Ein weiterer Schwerpunkt liegt laut dem 57-Jährigen in der Suche nach weiteren Lese- und Lernpaten. Durch Corona musste diese ehrenamtliche Unterstützung von lernschwächeren Schülern an allen Schulen in der VG zeitweise eingestellt werden. Einige der ehrenamtlichen Helfer haben deshalb aufgehört. Vor der Pandemie ging die Stiftung von rund 100 aktiven Paten aus. Derzeit habe sie rund 50 aktive Paten, könne aber locker noch 20 bis 30 an allen Schulen gebrauchen, sagt Große. Interessierte könnten sich jederzeit bei der Geschäftsstelle der Stiftung per E-Mail an info@konzer-doktor-buergerstiftung.de oder unter Telefon 06501/92227601 melden.

Der scheidende Vorsitzende Schwiering schreibt über den neuen Mann in einem öffentlichen Abschiedsbrief, dass dieser ohnehin de facto seit zweieinhalb Jahren die Stiftungsarbeit koordiniere. Weiter schreibt Schwiering, dass Große bei der Sitzung im Dezember zu seiner und aller Freude kandidiert habe und einstimmig gewählt worden sei.

Außerdem rückt Jürgen Kopp in den Stiftungsvorstand auf. Kopp ist Chemie- und Biologielehrer am Konzer Gymnasium und koordiniert dort unter anderem die „Jugend-forscht-Projekte“. Weitere Vorstandsmitglieder sind der Notar Dr. Ewald Geimer, Gabriele Hano, Leitung interne Unternehmenskommunikation bei Satellitenbetreiber SES, und Matthias Keller, Geschäftsführer Volvo Construction Equipment Germany GmbH. Um Veranstaltungen kümmert sich Tanja Palzer und um die Finanzen Monika König.