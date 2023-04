Ehrenamtler für Schulen gesucht Wie Lern- und Lesepaten Kindern im Umgang mit der deutschen Sprache helfen

Christl Bingas ist eine der Lese- und Lernpaten und -patinnen, die die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung gewinnen konnte. Einmal pro Woche geht die Rentnerin in die Grundschule in Nittel. In enger Abstimmung mit den Lehrerinnen und Lehrern betreut sie dort stundenweise Kinder, die im sogenannten „sinnentnehmenden Lesen“ gefördert werden sollen. Denn viele Kinder können zwar Buchstaben lesen und Worte aussprechen, doch was der Text aussagt, bleibt ihnen oft verschlossen.