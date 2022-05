Gala : Das das tanz­begeisterte Publikum kam auf seine Kosten – von Discofox bis Walzer

Foto: Susanne Stumm 7 Bilder Zehnter Konzer-Doktor-Ball im Kloster Karthaus

Konz Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hat im Festsaal des Klosters Karthaus eine rauschende Ballnacht veranstaltet.

Gespannte Erwartung der festlich gekleideten Gäste, raschelnde Abendroben und dann der Anblick des stimmungsvoll dekorierten Festsaals im Kloster Karthaus: Das sind Impressionen, die nicht nur Tänzer in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst haben. Und am Samstagabend war es so weit: nach dreijähriger Zwangspause lud die Bürgerstiftung zu ihrem zehnten Konzer-Doktor-Ball ein – zum ersten Mal veranstaltet als Frühjahrs­gala.

Karabo Morake (Mitte) und sein Ensemble zeigen im Festsaal ihre energiegeladene Afrobeat-Show. Foto: Susanne Stumm

Die Erwartung der Ballbesucher wurde wahrhaftig nicht enttäuscht. Hartmut Schwiering, Erster Vorsitzender der Stiftung, und Monika König als Vorstandsmitglied führten launig durch eine stimmungsvolle Ballnacht. Guido Wacht, der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz, erinnerte in seiner Begrüßung zunächst an das Engagement der Bürgerstiftung, deren Mitglieder sich alle ehrenamtlich für das Gemeinwesen einsetzen. Zuletzt hat sie mit der Wohnbrücke ein Mehrgenerationen­wohnprojekt für einkommens­schwächere Menschen ins Leben gerufen, das in Konz sehr gut angenommen werde.

Info Ziele der Bürgerstiftung Die Konzer-Doktor-­Bürger­stiftung wurde 2008 gegründet und setzt sich mit innovativen Projekten besonders für die Bildung, Ausbildung und Integration junger Menschen ein. Das aktuelle Projekt der Stiftung heißt „Lebensbäume“. Dabei soll jedes Konzer Schulkind die Möglichkeit haben, seinen eigenen Baum zu pflanzen und somit nachhaltig auf den Wert der Schöpfung aufmerksam gemacht werden.

Mit schwungvollen Rhythmen der Band Cash Family ging es auf dem Parkett des Klosters anschließend rund. Da die Veranstalter vorsichtshalber die Besucherzahl reduziert hatten, bot die Tanzfläche ausreichend Platz für das tanz­begeisterte Publikum. Die rund 60 Ballbesucher nutzten sie ausgiebig für Cha-Cha-Cha, Discofox, Walzer & Co.

Hartmut Schwiering, Erster Vorsitzender der Konzer-­Doktor-­Bürgerstiftung, beim Ball im Kloster . Foto: Susanne Stumm

Die Show­einlagen des Abends waren etwas ganz Besonderes: Karabo Morake zeigte seine energiegeladene Afrobeat-Show, die er kürzlich im Halbfinale der Sendung „Das Supertalent“ präsentiert hatte. Besonders be­eindruckte seine scheinbar leichtfüßige Performance im farbenprächtigen afrikanischen Kostüm. Dass Tanzen Hochleistungssport ist, bewiesen später am Abend Karabo und seine Partnerin Nora Isabelle Mergner mit lateinamerikanischen Tänzen, in denen die beiden 2021 Landesmeister wurden.

Zu tanzen und erstklassiges Tanzen zu bewundern machte die Ballgäste hungrig. Zur Stärkung hatte Küchenmeister Georg Wallig ein Buffet mit allerlei Köstlichkeiten angerichtet, das durch erlesene Weine von Winzern aus der Verbands­gemeinde ergänzt wurde.

Der Vorstand der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung mit zwei Profitänzern (von links): Monika König, Matthias Keller, Nora Isabelle Mergner, Landesmeisterin in den lateinamerikanischen Tänzen, Jürgen Große, Landesmeister Karabo Morake, Hartmut Schwiering und Ewald Geimer. Foto: Susanne Stumm