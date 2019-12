Auszeichnung durch Bürgerstiftung : Konzer ernennen Glücksforscherin zu Ehrenstifterin

Konz Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hat Michaela Brohm-Badry für die Unterstützung ihrer Bildungsarbeit ausgezeichnet.

Bei der VDP-Ehrenstifter-Weinprobe im Festsaal des Klosters Konz-Karthaus, einer Benefizveranstaltung der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, ist Michaela Brohm-Badry für ihre langjährige beratende Begleitung der Bildungsarbeit der Stiftung zur siebten Ehrenstifterin ernannt worden. Als Laudator reiste Andreas Wunn – Journalist, Buchautor und Redaktionsleiter der ZDF-Tagesmagazine – aus Berlin an, der seinen Schulabschluss in Konz gemacht hat.

In ihrem aktuellen Sachbuch „Das gute Glück“ gehe die „wohl bedeutendste deutsche Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Motivationsforschung und der positiven Psychologie“ auf die wesentlichen Aspekte zum Glücklich-Sein ein: positive Emotionen, sich mit Engagement für etwas einsetzen, Beziehungen pflegen, sich Sinn gebende Ziele setzen und wirksam/erfolgreich sein. „Und Bildung“, so Wunn „ist der Schlüssel zu all diesen Aspekten!“