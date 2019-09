Interkulturelle Wochen : Ein Frühstück, das Nationen verbindet

Konz Zum Auftakt der interkulturellen Wochen trafen sich Konzer aus vielen Nationen.

Menschen aus über 100 Nationen leben in Konz. In der Saar-Mosel-Stadt haben sie eine neue Heimat gefunden. Das Zusammenleben von Menschen aus vielen Ländern ist jedoch eine Herausforderung, der sich das interkulturelle Netzwerk IN Konz gemeinsam mit der lokalen Partnerschaft für Demokratie stellt. Zum Angebot der Organisationen gehören auch die interkulturellen Wochen, die dieses Jahr unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“, stehen. Auftaktveranstaltung war ein interkulturelles Frühstück, zu dem rund 80 Teilnehmer im Pfarrheim in der Martinstraße gekommen sind.