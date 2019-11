TV-Patenprojekt : Konzer Grundschüler stehen auf den Volksfreund-Sportteil

Schüler der Klasse 4c und St.-Johann-Schulleiter Thomas Kürwitz präsentieren Munira Bhuiyan von der Volksbank die neue Lese-Ecke in Konz. Foto: TV/Björn Pazen

KONZ (BP) Die Volksbank Trier ist Volksfreund-Lesepate an 21 Grundschulen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg – auch an der Grundschule St. Johann in Konz. Schon seit vielen Jahren unterstützt die Genossenschaftsbank die jüngsten Zeitungsleser im Rahmen des Projekts „Paten machen Schule“ – und hat diese Patenschaft gerade um zwei Jahre bis 2021 verlängert.

Die Schulen erhalten den Trierischen Volksfreund täglich geliefert und können die Zeitung dann in den Unterricht integrieren, oder den Schülern die Zeitungslektüre in den Lese-Ecken ermöglichen. Die Schüler in Konz können nun sogar in einer nagelneuen Lese-Ecke schmökern, die beim Fototermin aufgebaut wurde. „Wir interessieren uns vor allem für den Sportteil des TV“, lautete die Meinung der Viertklässler.