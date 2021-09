Einzelhandel : Konzer Händler wollen nach schwerem Jahr mit Markt und verkaufsoffenem Sonntag durchstarten

Bei der ersten Ausgabe von Lass’ prickeln 2020 war auf dem Konzer Marktplatz einiges los. Foto: Archiv/Dirk Tenbrock Foto: Dirk Tenbrock

Konz Das zweite Corona-Jahr hat dem Einzelhandel zugesetzt – auch in Konz. Stephan Holbach vom Stadtmarketing-Verein erklärt, warum er trotzdem guter Dinge ist und was in der nächsten zeit geplant ist.

Verkaufsoffene Sonntage 2021 in Konz, Pustekuchen! Heimat- und Weinfest? ausgefallen! Das große Kinderfest? Ebenfalls! Gerade deshalb freut sich Stephan Holbach, Vorsitzender des Konzer Stadtmarketings, auf das kommende Wochenende mit Herbstmarkt, kleinem Weinfest und verkaufsoffenen Sonntag (siehe Info). Dabei haben die Geschäftsleute und Unternehmen im Stadtmarketingverein ein hartes Jahr hinter sich.

„Wir hatten bis zum 1. März fast gar nichts“, sagt Holbach. Zunächst waren alle Geschäfte wegen des Lockdowns geschlossen, später gab es Auflagen, einmal griff noch die Bundesnotbremse. „Das hat es für das Stadtmarketing erschwert, im Frühjahr Aktionen anzuleiern“, sagt Holbach. „Wir haben uns bewusst gegen den verkaufsoffenen Sonntag entschieden.

Info Veranstaltungen am Wochenende Lass prickeln: Am Freitag, 10. September, spielt ab 18 Uhr die Band Fanatic Five (als Trio) auf dem Marktplatz in Konz. Am Samstag, 11. September, tritt die Gruppe Langer Mütze auf. Außerdem die Weingüter Dr. Frey (Kanzem), Inga Schmitt (Oberemmel), Karl Sonntag (Nittel) und Zusammenfluss (Konz) ihre Sektsorten und Weine. Außerdem gibt es verschiedene Biersorten und Burger, Pommes, Bratwurst, Flammkuchen in verschiedenen Varianten sowie Lakritz, Waffeln und Crepes. Der Herbstmarkt beginnt am Sonntag, 12. September auf dem Konzer Marktplatz. Dort warten Essens- und Marktstände (Senf, Honig, Salami, Käse, Genähtes, Gedrechseltes und vieles mehr) auf die Besucher. Für Kinder ist ein Karussell und Entenangeln aufgebaut. Livemusik mit Dirk Urnau (Langer Mütze) gibt es ab 14 Uhr. Ein Autohaus präsentiert seine Fahrzeuge. Auch Konzer Vereine sind dabei.

Doch dann bekamen die Geschäftsleute unverhoffte Unterstützung von der Konzer Politik. Die Stadt steckte nach einem entsprechenden Antrag der CDU im Stadtrat 10 000 Euro aus einer Sonderzahlung des Kreises für coronabedingte Mehrausgaben in eine Gutschheinaktion. So konnten die Stadt und das Stadtmarketing 2000 „Konzer Gutscheine“ im Wert von je 25 Euro produzieren lassen. Alle 2000 Gutscheine waren schnell vergriffen. Die Stadt legte pro Gutschein fünf Euro drauf. „Wir hätten das dreifache an Gutscheinen verkaufen können“, sagt Holbach und weist darauf hin, dass die Gutscheine bis Ende des Jahres eingelöst werden könnten.

Trotz Corona-Krise hat sich die Geschäftswelt in Konz laut Holbach gut gehalten. „Wir sind hier bis jetzt von Schließungen und Leerständen verschont geblieben“, sagt er. Nur einen Leerstand betrachtet er skeptisch, den des ehemaligen Rewe-Marktes am Paul-Magar-Platz. Rewe hatte seine Filiale Anfang Dezember 2020 für immer geschlossen. „Wir sind ganz klar dafür, dass im Rewe irgendwann wieder ein Nahversorgungsangebot hinkommt. Der Leerstand sollte nicht zu lange da sein“, sagt Holbach. Er erhoffe sich Klarheit.

Insgesamt sehe es jedoch gut aus. „Unsere Mitglieder sind ganz gut durch die Krise durchgekommen.“ Dass Konz nicht groß sei, sei ein Vorteil. Die Kunden kämen, um gezielt einzukaufen. „Größere Städte hatten Probleme“, argumentiert Holbach. Die Menschen hätten Ansammlungen in Fußgängerzonen gemieden.

In den vergangenen Wochen seien in seinem Geschäft – Holbach hat ein Mode- und Schuhhaus – einige Kunden ausgeblieben. Zum Teil sei das auf die wärmere Witterung zurückzuführen. „Herbstware ist noch nicht nachgefragt“, sagt er. Auch die Sperrung des Möbel-Martin-Kreisels wirke sich aus: „Gerade Kunden von Obermosel haben Besorgungen auf Zeit nach der Öffnung geschoben.“