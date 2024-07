Umweg zum Feuerwerk Brückenstraße ist während Konzer Heimatfest für Fußgänger gesperrt

Der Countdown läuft. In zwei Wochen steht das Heimat- und Weinfest in Konz an. Einer der Höhepunkte ist das Festfeuerwerk. Das schießen die Pyrotechniker traditionell freitagabends auf der Könener Seite der Saar ab, auch dieses Jahr. 22.30 Uhr geht es los. Am besten zu sehen ist das Feuerwerk vom Saarufer auf der Konzer Seite oder von der Konzerbrück aus. Dorthin pilgern in der Regel auch Tausende Besucher vom Festplatz aus, um sich das Spektakel anzusehen.