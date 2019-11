Jubiläumsausstellung : Konzer Künstler Kuborn zeigt Werke aus 25 Jahren Schaffenszeit

Konz Der Künstler Adolf Kuborn feiert das Jubiläum „25 Jahre Kunst bei Kuborn in der alten Schule in Wawern“ mit einer Jubiläumsausstellung, die bis zum 17. November zu sehen ist. Der ehemalige Dekan des Fachbereichs Gebrauchsgrafik und Fotografie an der Fachhochschule in Trier zeigt in seinem Atelier in der Weinbergstraße 26 in Wawern Malerei, Grafik und Kunstobjekte zwischen Fantasie und Realität.

