Kreative Idee : Nachbarn in Konz wollen sich beim Müll helfen

Thomas Schmitt hat einen grünen Daumen gebastelt, mit dem er Nachbarn darauf hinweisen möchte, dass noch Platz in seiner Mülltonne ist. . Foto: Thomas Schmitt

Konz/Trier Einige Menschen im Konzer Tälchen halten es angesichts der Umstellung bei der Müllabfuhr für möglich, freien Platz in ihren Tonnen anderen zu überlassen. Der Abfallverband Region Trier hält nur wenig von dem Vorschlag und weist Spekulationen über gewichtsabhängige Gebühren zurück.

Das Konzer Tälchen zeigt sich findig angesichts drohender höherer Müllgebühren im Jahr 2020. Seit dem 1. Januar werden die Restmülltonnen in der Grundpreisstufe nur noch 13-mal statt wie bisher 26-mal im Jahr abgeholt. Viele Menschen befürchten nun, dass die Müllentsorgung dadurch teurer wird, weil sie nicht mit 13 Abholungen auskommen und weitere dazubuchen müssen, um sich ihres Abfalls zu entledigen.

Das führt nicht nur zu Unmut, sondern auch zu Kreativität – zum Beispiel im Konzer Tälchen. Dort haben findige Bürger in der Facebook-Gruppe „Wir im Tälchen“ darüber diskutiert, wie man die geringere Zahl der Abholungen kompensieren könnte. Der ursprüngliche Beitrag stammt von Andreas Kasel. Die Grundidee: Nachbarschaftshilfe. Menschen, die weniger Müll produzieren – zum Beispiel alleinstehende Rentner – haben möglicherweise noch freien Platz in ihrer Tonne. Diesen könnten sie Nachbarn mit zu viel Abfall – zum Beispiel Familien mit Windelkindern – zur Verfügung stellen.

Der Krettnacher Thomas Schmitt liefert direkt unter dem Post eine Idee, wie man freie Tonnen markieren könnte. Er bastelt aus Sperrholz einen Daumen mit Stiel, streicht ihn beidseitig grün an, steckt ihn an seine Mülltonne und lässt sich fotografieren mit dem Daumen. In der Gruppe postet er das Bild mit Text: „Für die maximale Ausnutzung der Restmülltonne empfiehlt sich der grüne Daumen. Wer ab Januar 2020 noch Kapazität in der Tonne hat, steckt einfach den grünen Daumen am Vortag der Leerung an die Tonne. So können Nachbarn mit mehr Müll diesen in die Tonne mit dem grünen Daumen geben. Vor der Leerung beziehungsweise bei voller Tonne steckt der Tonnenbesitzer den Daumen wieder ab. Ich drücke die grünen Daumen zum Gelingen!“ Andreas Kasel weist noch darauf hin, dass derjenige, der seinen Müll beim Nachbarn ablade, das in Verbindung mit einer Spende für den guten Zweck machen könne.

Während die Reaktionen der Gruppenmitglieder auf den Vorschlag positiv sind, kommt der Vorschlag mit der Nachbarschaftshilfe in Sachen Müll beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) nicht so gut an. Thomas Schmitt, der dem Entsorgungsunternehmen via Facebook das Foto von sich mit Mülltonne und grünem Daumen zugeschickt hat, hat folgende Antwort erhalten: „Innovative und kreative Ideen wie diese finden wir toll! Allerdings ist der Besitzer dann auch für den Inhalt des Behälters verantwortlich. Wir klemmen dann den roten Daumen am Leerungstermin an den Behälter, falls dieser falsch befüllt oder dann eben doch zu voll ist.“

Ob seine Nachbarschaft die Idee trotzdem umsetzen wird, weiß Schmitt noch nicht. Sicher ist er sich jedoch jetzt schon, dass er dem grünen Daumen bei 13 Leerungen pro Jahr wohl kaum einsetzen kann: „Leider wird unsere Mülltonne ab 2020 regelmäßig voll sein bei einem Drei-Personen-Haushalt mit Kleinkind“, sagt er. Der Daumen sei im Prinzip ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit der Informations- und Gebührenpolitik des ART. Letztlich werde er versuchen, beim Müll zu sparen – zum Beispiel durch strikte Trennung des Biomülls.

In der Facebook-Gruppe dreht sich die Diskussion in eine andere Richtung: So vermutet ein Nutzer, dass der ART schon jetzt darüber nachdenke, die Müllgebühren nach Gewicht und nicht nach Tonnengröße sowie Abholrhythmus zu berechnen. Ein solches System hat zum Beispiel der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb in Saarbrücken, wo der Müll seit dem 1. Januar 2011 gewogen wird. „Seitdem trennen viele Haushalte Wertstoffe und Müll noch sorgfältiger“, schreibt der ZKE auf seiner Internetseite. „Die bis dahin überdurchschnittlich hohen Müllmengen in Saarbrücken gingen deshalb zurück.“

