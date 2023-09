Im Dezember geht der Umbau los Das ist für die Konzer Saarstraße geplant

Konz · Die Planung ist abgeschlossen und vom Stadtrat genehmigt – in knapp drei Monaten soll der Umbau der Saarstraße in Konz beginnen. Was bei diesem großen Projekt alles umgesetzt werden soll.

18.09.2023, 17:10 Uhr

Reger Verkehr herrscht täglich auf der Saarstraße. Entsprechend hat der Belag gelitten. Bei der letzten 24-Stunden-Zählung 2015 wurden 6669 Pkw und 133 schwere LKW registriert. Heute dürften es noch mehr sein. Foto: Knopp Friedhelm

Von Friedhelm Knopp

Die Konzer Saarstraße (L 137) wird sich in rund einem Jahr auf 560 Metern Länge komplett umgestaltet präsentieren. Der Ausbau beginnt beim Ortseingang in Höhe der schmalen Zufahrt zur Bahnhofstraße und endet kurz vor der Einmündung der Brückenstraße. Vor dem eigentlichen Straßenausbau gehen wie üblich die Verbandsgemeindewerke und andere Versorger mit Tiefbauarbeiten voran. Verlegt werden etwa ein neuer Regenwasserkanal, neue Trinkwasserhausanschlüsse und die Stadtwerke Trier erneuern Teile ihrer Gasversorgung.