Bildung : Eine Folie flackert bunt im Rhythmus der Musik

KONZ Zwei Schülerinnen haben am Gymnasium Konz eine Technik entwickelt, mit der LED vielleicht zum Auslaufmodell wird. Was die Motivation ist und warum die Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam sehr hilfreich war.

Anne-Sophie Selzner aus Franzenheim und Lisa Willems aus Obermennig bringen eine dünne Folie von der Größe eines Kaugummis zum Leuchten. Es ist das Ergebnis einer Facharbeit im Leistungskurs Chemie am Konzer Gymnasium. Gemeinsam mit Chemielehrer Jürgen Kopp schafften es die beiden mit der Beschichtung ihrer Folie mit Wechselstrom blaues und grünes Licht zu erzeugen. „Bei LEDs muss ein Gleichrichter erst Gleichstrom erzeugen. Dieses Bauteil brauchen wir hier nicht“, erklärt der Pädagoge, der die beiden 18-Jährigen beim Facharbeitenwettbewerb des Rotary Clubs Saarburg angemeldet hat. Für die experimentelle Studie zu elektrolumineszierenden Stoffen (Licht aussendend durch Anregung mit Strom) gab es prompt den ersten Preis. Flexibel, energiesparend und langlebig sind diese Folien, die in großtechnischer Anwendung die immer nur einfarbige und gleich helle LED ablösen könnten, denn, so Lisa: „Wir können hier die Intensität des Lichts und die Farbe steuern.“

Ein eher antik wirkender Verstärker aus einer ehemaligen Stereoanlage hat einen Videoausgang. Darüber werden Disco-Rhythmen gespielt. Die Folien zeigen Tonhöhen und Lautstärken mit verschiedener Intensität und Farben an, eine Anwendung in einer künftigen Disco?

Solch anspruchsvolle Forschungsarbeit geht am Konzer Gymnasium nicht einfach so nebenbei oder sogar im Unterricht. Lisa Willems und Anne-Sophie Selzner entwickelten eine enorme Hartnäckigkeit und Frustrationstoleranz. Freizeit und Ferienzeit wurden seit knapp einem Jahr gemeinsam mit Lehrer Kopp geopfert um voranzukommen, bis der Durchbruch mit dem Verstärker gelang, die Farben mit der Änderung von Spannung und Stromfrequenz zu beeinflussen.

Lisa und Anne-Sophie sind fasziniert vom Fach Chemie. „Chemie hat so viele Aspekte“, freut sich Anne-Sophie. Beide wollen im Studium diese Richtung auf jeden Fall weiter verfolgen. Zunächst stehen im Januar aber die Abiturprüfungen an.

Und was wird aus der neuen Leuchtfolie? Es gibt am Konzer Gymnasium eine Jugend-forscht AG, die das weiterführen könnte. Die beiden Forscherinnen wollen auf jeden Fall noch eine Zeit lang nach ihrem Abitur an ihrer alten Schule am Ball bleiben.