Freizeitsport : Konzer sind Meister der Hunsbunt-Liga

Die multikulturelle Mannschaft der Caritas in Konz jubelt über ihren Turniersieg. Foto: Caritas/Thomas Zuche

Konz/Zell/Buch Der Wanderpokal des Fußballverbands Rheinland geht damit erstmalig in den Raum Trier.

(red) Seit mehr als vier Jahren treffen sich Geflüchtete aus Afghanistan, Iran, Somalia, Eritrea, Zentralafrika, Syrien und anderen Herkunftsländern, die in Konz eine neue Heimat gefunden haben, wöchentlich jeweils mittwochs zum Training und sonntags zu Spielen gegen andere Freizeitmannschaften aus der Region.

Weil das Team nun auch seine fußballerischen Fähigkeiten einmal überregional messen wollte, hat man sich zur Teilnahme an der offiziell vom Fußballverband Rheinland unterstützten Hunsbunt-Liga angemeldet, in der Freizeitfußballer aller Couleur aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, dem Kreis Cochem-Zell, Kreis Mayen-Koblenz und erstmalig auch dem Kreis Trier-Saarburg ihren Meister ermitteln.

Zur Austragung der Meisterschaft 2019 trafen sich insgesamt acht Teams an zwei Sonntagen an den Spielorten Zell (Kreis Cochem-Zell) und Buch (Rhein-Hunsrück-Kreis). Mit vier Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage hatten die Kicker aus Konz am Ende die Nase vorn und holten sich auf Anhieb den viel umjubelten Titel.