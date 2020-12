Kommunalpolitik : Wettbewerb zur neuen Nutzung des Konzer Lokschuppens

Konz-Oberemmel Die anstehenden Entscheidungen des Stadtrats waren vorher diskutiert worden und wurden fast einstimmig beschlossen.

Wie in Zeiten einer Pandemie eine Ratssitzung mit Präsenz der Mitglieder ablaufen kann, hat der Konzer Stadtrat in der Sporthalle der Grundschule Oberemmel gezeigt. Bürgermeister Joachim Weber hatte die Beschlüsse ausführlich vorbereitet und – überwiegend digital – mit den einzelnen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses diskutiert. So konnte das große Plenum mit Abstand und Masken zügig entscheiden und die anstehenden Projekte in nur einer Viertelstunde auf den Weg bringen.