Lesung in Konz : Willi Körtels stellt Buch über Frauen-Biographien aus der Region vor

Lesung in Konz

Konz Ein Buch mit Biographien von Frauen aus der Region präsentiert Autor Willi Körtels am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr im Freilichtmuseum Roscheider Hof vor.

Die Biographien stellen eine Hommage an bedeutende historische und gegenwärtige weibliche Persönlichkeiten dar, die bisher kaum oder überhaupt nicht thematisiert wurden: Politikerinnen, Frauenverbandsfunktionärinnen, Juristinnen, Pädagoginnen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen und Frauen, die Unmenschliches erleben mussten. Ausgewählt wurden mutige, kreative und starke Frauen, die in den sehr unterschiedlichen historischen Epochen dem Weg ihres Lebens und dem ihrer Umwelt eine besondere Note verliehen.

Der Eintritt zur Lesung kostet drei Euro inklusive einem Glas Wein. Karten gibt es in der Stadtbibliothek Konz, Konstantinstraße 50, Telefon 06501/7888, E-Mail: stadtbibliothek@konz.de und in der Konzer Buchhandlung Kolibri, Am Markt 16, Telefon 06501/99230, E-Mail: info@kolibri-buch.de