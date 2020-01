Empfang : Konzer Wirtschaft trifft im Kloster Karthaus auf Politik

Konz Beim Empfang der Wirtschaft der Stadt Konz ist die Digitalisierung das Hauptthema am Montag, 13. Januar.

Im Anschluss ist eine Diskussionsrunde zu dem Thema mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, des Stadtmarketing sowie der Stadt und von Unternehmen geplant. In solchen Diskussionsrunden wurden in der Vergangenheit bei den Empfängen der Wirtschaft schon ähnlich relevante Themen wie Chancen und Herausforderungen durch Nähe von Konz zu Luxemburg, Fachkräftemangel oder Verkehrspolitik in der Großregion diskutiert. Die Moderation übernimmt wie in den vergangenen Jahren Thomas Vatheuer, der eine Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Nach der Diskussion gibt es ab etwa 20.30 Uhr Zeit, um bei einem Glas Wein Meinungen auszutauschen.