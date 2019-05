später lesen Konzert Konzert der Sängervereinigung Konz und des MV Concordia Teilen

Twittern

Teilen



Die Sängervereinigung Konz 1880 und der Musikverein „Concordia“ Konz geben am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, ein gemeinsames Konzert im TG Sportpark. Im ersten Teil präsentieren die Sänger Volkslieder aus aller Welt, etwa „La Montanara“ in italienischer Sprache, sowie viele andere schöne Stücke in deutscher Sprache. red