Schlager, Fans und besondere Outfits Dieter Thomas Kuhn rockt den Losheimer Stausee (Fotos)

LOSHEIM AM SEE · Viel Schlager und ein wenig Fastnacht: Ein riesiges Publikum hat am Freitagabend dem Sänger und Entertainer Dieter Thomas Kuhn am Losheimer Stausee zugejubelt. Auffallend dabei: die Bekleidung der meisten Zuschauer.

02.09.2024 , 13:06 Uhr

34 Bilder Dieter Thomas Kuhn am Losheimer Stausee 34 Bilder

Von Herbert Thormeyer