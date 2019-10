Musik : Konzert von Moving Sounds in Saarburg verlegt

Foto: Markus Stockhausen/Jürgen Bindrim Markus Stockhausen und Tara Boumann bilden zusammen das Duo Moving Sounds.

Saarburg Das Konzert von Markus Stockhausen und Tara Bouman (zusammen Moving Sounds), das für 4. Oktober in der evangelischen Kirche in Saarburg geplant war, wird verlegt. Es soll erst im kommenden Jahr, am Sonntag, 22. März 2020, und dann in der Wawerner Synagoge laufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dies hat Veranstalter Christof Kramp von Station K mitgeteilt. Er gab organisatorische Grunde für die Verlegung an. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. Auch die Anfangszeit des Konzerts wird geändert. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

Die Klarinettenvirtuosin Tara Bouman (Klarinette, Bassklarinette) und der Trompeter und musikalische Grenzgänger Markus Stockhausen (Trompete, Piccolo-Trompete, Flügelhorn) spielen seit dem Jahr 2002 als Duo Moving Sounds zusammen.

Das Repertoire umfasst Kompositionen beider Künstler sowie Improvisationen und intuitive Musik. Ihr Programm entscheiden sie oft spontan, entsprechend der Schwingung des Raumes und seiner Akustik. Musikliebhaber verschiedenster Stilrichtungen genießen die Auftritte und lassen sich mitnehmen in neue Klangwelten.