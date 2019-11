Konzert : Konzert zum Advent

Foto: W. Fandel

Hermeskeil Das Adventskonzert am Dienstag, 3. Dezember, 19 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Martinus in Hermeskeil wird von einem Blechbläserensemble, der Bläserklasse 6 und ehemaligen der Bläserklassen sowie der Chorklasse der Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums Hermeskeil gestaltet.

