Indoor-Programm in der Stadthalle Tourismus-Trend: Auf Kultur-Reise in Saarburg

Saarburg · Diverse Konzertveranstalter wie Station-K bieten in Saarburg das ganze Jahr über ein außergewöhnliches Programm an, das auch viele Touristen anzieht. Wie macht sich das in den Unterkünften und der Gastronomie bemerkbar? Und was steht im Herbst auf dem Programm?

04.10.2023, 06:46 Uhr

Auch das „Hallo Udo“-Programm von Lokalmatador Richard Bauer zog zahlreiche Gäste an, die nicht aus der Region kamen. Foto: Chenni Chen

Von Dirk Tenbrock

Stefanie Koch, die Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik ist sich sicher: „Über das Jahr gesehen kommen viele Gäste nach Saarburg, um sich ein bestimmtes Konzert anzuschauen.“ Die Veranstalter seien gut aufgestellt, neben dem breit gefächerten Angebot der Agentur Station-K bieten auch die Kulturgießerei und das Moselmusikfestival hochklassige Musikveranstaltungen.