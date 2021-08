Veranstaltungen : Markt, Musik und Benefiz

Saarburg Parallel zum Weltmusikfestival „Konzerte der Kulturen“ auf dem Gelände der Kaserne in Beurig und dem Boemundhof im Saarburger Stadtzentrum mit acht Konzerten in drei Tagen (siehe www.station-k.de/konzerte-der-kulturen) veranstaltet Station K den Markt der Kulturen im Ländchen an der Leukmündung.

Markt und Konzerte sollen laut Veranstalter Christof Kramp die kulturelle Vielfalt und das Miteinander fördern. Während beim Festival die Vielfalt mit Künstlern von der Elfenbeinküste, aus den USA und Bayern offensichtlich ist, fehlt sie beim eher regionalen Markt noch etwas. Doch sei es in Corona-Zeiten schwierig gewesen, überhaupt Marktleute zu finden, erklärt Kramp und ergänzt: „Markt und Festival sollen wiederholt werden und wachsen.“ 20 Stände werden auf dem Ländchen aufgestellt, darunter eine Kinder-Keramik-Mal-Werkstatt. Angeboten werden unter anderem Lederwaren, selbst gemachte Seifen, Lakritze, Liköre, Keramiksachen, Genähtes und Gedrechseltes. Zu essen gibt es Thailändisches, Flammkuchen, Currywurst mit verschiedenen Soßen und Pommes. Musik kommt am Sonntag ab 12 Uhr von Dirk Urnau, dem Sänger und Gitarrist von Langer Mütze. 40 Musiker der Musikvereine Saarburg und Beurig werden am Sonntag von 16 bis 18 Uhr auf dem Markt der Kulturen ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer geben. Auch das Trinkgeld von Station K wird an diese Menschen gespendet.