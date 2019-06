Konzertreise : Gastspiele in Montevideo und Buenos Aires

Saarburg/Kell Die nächste Konzertreise des Verbandsgemeindeorchesters Saarburg-Kell führt in den Herbstferien 2020 nach Südamerika.

Nach der Reise ist vor der Reise ... Deshalb nahmen einige Mitglieder des Vorstandes des Orchesters der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell die Planungen vorangegangener Touren noch einmal genau in Augenschein. Das vormalige Orchester der VG Kell am See sucht will auch unter neuem Namensgebung auf Tour gehen. Nach der erfolgreichen Konzertreise 2018 nach Namibia (südliches Afrika) galt es nun, ein weiteres attraktives Ziel zu finden. Nach langem Abwägen entschied sich der Vorstand für eine Drei-Länder-Reise. Ziele: Uruguay, Argentinien und Brasilien.

Die Reise führte weiter nach Colonia, eine ebenfalls sehenswerte Stadt. Von dort ging es für die Besucher mit der Fähre über den Rio de la Plata nach Buenos Aires in Argentinien. Berens: „Überraschenderweise bekamen wir die Gelegenheit, das Börsengebäude von Buenos Aires zu besichtigen und wurden vom Präsidenten der Börse höchstpersönlich empfangen. In dem Gebäude finden jeden Freitag kulturelle Veranstaltungen statt, und der Präsident bot uns an, unser Konzert in der riesigen Halle der Börse zu veranstalten, was wir gerne annahmen.“