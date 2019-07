Musiktalent : Dieser Junge ist ein kleines Genie

Saarburg Ein Zehnjähriger aus Südkorea ist blind, spielt aber komplexe Klavierstücke – auch bei den Saarburger Serenaden.

Im Saarburger Gymnasium liegt derzeit Musik in der Luft. Streicherklänge dringen aus dem einen Raum, Klavierakkorde aus einem anderen. Der Grund: In der Schule üben derzeit die Teilnehmer der Saarburger Serenaden.

Seit zehn Jahren veranstaltet der Dirigent und Kammermusiker Semyon Rozin die klassische Konzertreihe. Der Amerikaner mit ukrainischen Wurzeln bringt Studenten, Professoren und Künstler aus der ganzen Welt zusammen. In zwei intensiven Wochen sollen die Musiker voneinander lernen und ihren Horizont erweitern. Das Erarbeitete wird in Konzerten in Saarburg und Umgebung präsentiert.