Korrektur : Korrektur

Falsche Ortsgemeinde: In den Bericht „Großes Interesse an Kraft der Sonne“ (TV von gestern) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wir hatten irrtümlich berichtet, dass es eine Anfrage für einen größere Photovoltaikpark in Grimburg gäbe, gemeint war jedoch die Ortsgemeinde Geisfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken