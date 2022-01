Geschichte : Rundgang zu den Stolpersteinen in Saarburg

Saarburg Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Donnerstag, 27. Januar, bietet die Stadt Saarburg einen kostenlosen Stadtrundgang „Stolpersteine erzählen“ mit Edith van Eijck vom Arbeitskreis Stolpersteine an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tour startet um 14 Uhr vor dem Gebäude der DRK-Sozialstation in der Bahnhofstraße 4 im Stadtteil Beurig. In Saarburg erinnern insgesamt 32 Stolpersteine an Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt, die in der NS-Zeit verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. Sie finden sich vor vielen Häusern im Stadtzentrum und im Stadtteil ­Beurig. Der Rundgang thematisiert hauptsächlich die Geschichten der Beuriger Familien. Die Stolpersteine sollen die Menschen nicht zum „Stolpern“ bringen, sondern zum Nachdenken, indem sie das individuelle Schicksal der Menschen in den Vordergrund stellen. Weitere Informationen zum Thema stellt die Stolpersteine-Webseite bereit. Außerdem ist der Rundgang „Stolpersteine erzählen“ für Gruppen buchbar. Anfragen können an das Kulturbüro der Stadt Saarburg gerichtet werden.