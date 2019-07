Natur : Kräuter erkunden und genießen

Wasserliesch (red) Die Gemeindebegegnung Saar-Mosel in Wasserliesch veranstaltet eine Kräuterwanderung mit dem Namen Kräuter sind Gärten Gottes. Diese Wanderung wird in Zusammenarbeit mit der Katholische Erwachsenenbildung Trier im Themenschwerpunkt Schöpfung im Bistum Trier angeboten.

Es ist eine urchristliche Tugend, sich dem kleinen, unscheinbaren, scheinbar Nutzlosen zuzuwenden und es wertzuschätzen. Bei unserer Kräuterwanderung geht es deshalb darum, den Blick zu schulen für das, was in der Natur wächst. Referentin Beate Stoff macht nicht nur auf die Pflanzen aufmerksam, sie erklärt auch, was gesehen werden kann, wie man die Kräuter erkennt und wozu sie dienen. Nach der Wanderung wird zusammen ein Kräuter­imbiss zubereitet und gemeinsam genossen.