Gesundheit : Krankenhäuser lassen sich nur eingeschränkt besuchen

Aktuell behandeln die Krankenhäuser Patienten nur in dringenden Fällen. Auch Besuche sind nur eingeschränkt möglich. Symbofoto: dpa Foto: dpa/Britta Pedersen

Angespannte Pandemielage: Feste Besucherregelungen bleiben in den Kliniken der Region bestehen

Die Corona-Infektionszahlen von Personal und Patienten in den Krankenhäusern sind laut einer Pressemittelung der regionalen Kliniken weiterhin hoch und steigen noch. Die Vertreter der regionalen Krankenhäuser sehen daher angesichts der anhaltenden Belastung im Krankenhausbetrieb von einer Lockerung der Besucherregelung ab. „Unter den gegebenen Umständen erscheint es uns notwendig, die Besucherregelung vorläufig zu verlängern. Die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter aufrechtzuerhalten, ist und bleibt unsere höchste Verantwortung“, äußert sich Christian Sprenger, Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus, stellvertretend.

Der gemeinsame Beschluss sei notwendig, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Versorgung in den Kliniken weiter zu gewährleisten. „Wir haben bereits alle wesentlichen Maßnahmen ergriffen, um einen weitestgehend reibungslosen Ablauf des Klinikalltags zu gewährleisten und wenn erforderlich, elektive Leistungen (dazu gehören beispielsweise Operationen, Anmerkung der Redaktion) zurückgefahren. Nun sehen wir aber keine andere Möglichkeit, um in der aktuellen Pandemiewelle weiterhin handlungsfähig zu bleiben“, sagt Christian Weiskopf, Regionalleiter der Gruppe der Barmherzigen Brüder Trier in Trier.