Ab Herbst keine Notaufnahme mehr Sorgen im Hochwald: Was bleibt von der Klinik Hermeskeil?

Hermeskeil · Das Krankenhaus in Hermeskeil wird sein Angebot deutlich verändern. Das sorgt bei den Menschen für Unsicherheit. Was bleibt an Versorgung vor Ort? Was passiert bei Notfällen, wenn es keine Notaufnahme mehr gibt? Was der Klinikträger dazu sagt und an welchen Lösungen gearbeitet wird.

16.05.2024 , 15:06 Uhr

Das Krankenhaus in Hermeskeil wird im Laufe dieses Jahres neu organisiert. Unter anderem ist die Schließung der zentralen Notaufnahme geplant. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber