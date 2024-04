Ambulant vor stationär In der Klinik in Hermeskeil wird fast alles anders

Die kleineren Kliniken in Deutschland werden es in Zukunft noch schwerer haben. Das ist allgemein bekannt. Die Marienhaus-Gruppe will ihre Einrichtungen deshalb so schnell wie möglich so umstrukturieren, dass sie finanziell und personell bestehen können. Die 204 Mitarbeitenden im St. Josef-Krankenhaus sind am Dienstag über die erheblichen Veränderungen informiert worden, die dort anstehen.