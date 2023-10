Kleine Kliniken in Not Krankenhaus Saarburg am Limit: Ohne den Kreis wäre jetzt Schluss

In den vergangenen zehn Jahren hat der Kreis Trier-Saarburg 50 Millionen Euro an das Krankenhaus Saarburg überwiesen. Als Träger des einzigen kommunalen Krankenhauses in der Region mussten die Verluste ausgeglichen werden, um die Insolvenz der Klinik zu vermeiden. Doch es sind nicht nur die Defizite in der Bilanz, die den Verantwortlichen der Klinik Probleme machen. „Uns macht die Liquidität große Sorgen“, sagt Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen.