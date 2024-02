Erster Schritt zur Partnerschaft Krankenhaus Saarburg – Brüder steigen in die Geschäftsführung ein

Das Landeskrankenhaus geht, die Barmherzigen Brüder kommen. Das sind die Neuigkeiten in der Geschäftsführung des Saarburger Krankenhauses. Damit dieser Wechsel funktioniert, hat es eine sechswöchige Übergangszeit gegeben. In dieser hat der bisherige Geschäftsführer Frank Litterst seinem Nachfolger Christian Weiskopf beratend zur Seite gestanden. Zum Ende der Übergangszeit wurde Weiskopf am Donnerstag sowohl in einem Pressegespräch als auch in einer Betriebsversammlung vorgestellt.