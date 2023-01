Gesundheitswesen : Das Krankenhaus Saarburg hat einen neuen ärztlichen Direktor

Das Direktorium des Saarburger Krankenhauses (von links): der neue ärztliche Direktor Dr. Fadie El Odeh, Pflegedirektorin Irene Schuster und Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen. Foto: TV/Krankenhaus Saarburg

Saarburg Dr. Fadie El Odeh hat in der Saarburger Klinik die Position des ärztlichen Direktors übernommen. Wofür der Inhaber dieser Funktion verantwortlich ist.

Dr. Fadie El Odeh ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Kreiskrankenhaus in Saarburg. Zum 1. Januar dieses Jahres hat der 50-Jährige das Amt des ärztlichen Direktors übernommen. Er tritt in dieser Position die Nachfolge von Dr. Thomas Poss, Chefarzt der Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, an. Poss war fünf Jahre lang ärztlicher Direktor.

Ein ärztlicher Direktor vertritt laut einer Kliniksprecherin die medizinischen Belange in der Krankenhausleitung. In Saarburg übt er seine Aufgaben nebenamtlich und ehrenamtlich aus. Er ist Teil des Direktoriums, zu dem in Saarburg außerdem Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen und Pflegedirektorin Irene Schuster gehören. Originäre Aufgabe des Direktoriums ist laut Kliniksprecherin die ordnungsgemäße Betriebsführung des Krankenhauses zur Sicherstellung einer patientengerechten Versorgung. Das Direktorium hat dabei sowohl medizinische als auch ökonomische Aspekte zu berücksichtigen.

Der neue ärztliche Direktor Fadie El Odeh ist in Saarburg aufgewachsen und hat am Kreiskrankenhaus Saarburg schon als Assistenzarzt gearbeitet. Bevor er 2019 als Chefarzt an die Saar zurückkehrte, war er zuletzt am Brüderkrankenhaus in Trier als Oberarzt beschäftigt.