Coronavirus : Das Saarburger Krankenhaus hat sich gewappnet

Noch musste kein Covid-19-Patient in der Saarburger Klinik behandelt werden. Für den Fall der Fälle hat sich das Haus vorbereitet und unter anderem eine Isolierstation eingerichtet.

Saarburg Rund 170 Menschen sind seit der Eröffnung am vergangenen Donnerstag in der Saarburger Fieberambulanz am Krankenhaus auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Testwilligen nimmt laut Matthias Gehlen, Verwaltungsdirektor der Klinik, seit Montag ab. Ob der Erreger von Covid-19 bei einem dieser Patienten gefunden wurde, kann Gehlen nicht sagen. Denn die Testergebnisse erfährt der Patient entweder über den Hausarzt oder vom Gesundheitsamt.

Was Gehlen sicher sagen kann: „Noch musste kein Covid-19-Patient im Saarburger Krankenhaus behandelt werden. Das Krankenhaus ist aber dafür gewappnet.“ So ist die neue Psychosomatik-Station kurzerhand zur Isolier-Station mit 26 Betten umfunktioniert worden. Dort sei man gut vorbereitet auf den Pandemiefall, sagt Gehlen. Die Psychosomatik-Patienten seien zum Teil auf eine andere Station verlegt und zum Teil auf eigenen Wunsch hin entlassen worden.

Die Behörden bitten dringend, dass jeder, der leicht erkrankt ist, zu Hause bleibt und sich zunächst telefonisch mit seinem Hausarzt in Verbindung setzt. Die Behörden appellieren an alle Bürger, das Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit und auch im privaten Bereich einzuhalten. Auch die weiteren Empfehlungen (Abstand halten, soziale Distanz, wenn möglich zu Hause bleiben) sollen im eigenen Interesse sowie zum Schutz anderer weiter beachtet werden.

Ein weiterer bestätigter Fall einer Infektion mit dem Coronavirus ist dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Mittwoch gemeldet worden. Dies hat Thomas Müller. Sprecher der Kreisverwaltung, mitgeteilt. Demnach bleibt es bei der Zahl von 26 bestätigten Fällen in der Stadt Trier. Im Landkreis Trier-Saarburg sind inzwischen 40 bestätigte Infektionen gemeldet.

Auch auf den anderen Stationen seien die Mitarbeiter gut vorbereitet und gingen professionell und besonnen mit der Situation um. Notwendige Schulungen und Unterweisungen würden derzeit stattfinden. Gehlen beobachtet an ganz vielen Stellen eine hohe Flexibilität der Mitarbeiter. So fungierten Physiotherapeuten beispielsweise als Kontroll-Kräfte an der Pforte und unterstützten Verwaltungsabläufe. Die Techniker hätten kurzerhand eine Isoliermöglichkeit in der internistischen Notaufnahme geschaffen.