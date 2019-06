Nach einem Jahr Verhandlung : Saarburger Klinik hat nun einen großen Partner

Saarburg Das Saarburger Kreiskrankenhaus und das Landeskrankenhaus mit Sitz in Andernach haben ihre Kooperation besiegelt.

Zur Zukunftssicherung soll das Haus saniert und das Angebot erweitert werden. So ist geplant, einen Teilneubau mit 150 Betten zu errichten und anschließend Teile des bestehenden Gebäudes zu sanieren. Geschätzt wird, dass dies mehr als 50 Millionen Euro kostet. 2020 soll eine Fachabteilung für stationäre psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung ausgebaut werden. Sie soll die vorhandene psychiatrische Tagesklinik ergänzen. Die Psychosomatik wird in diese neue Abteilung mit dann 60 Betten integriert. Die Abteilung Ge­riatrie (Altersmedizin) mit einer Kapazität von 30 Betten ist bereits aufgebaut worden.

Das Landeskrankenhaus ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und größter Krankenhausträger im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz. Werner Schmitt, stellvertretender Geschäftsführer, sieht in der Zusammenarbeit mit Saarburg durchaus auch Vorteile für sein Haus. Er sagte: „Über die Kooperation mit dem Saarburger Krankenhaus erhalten wir zusätzliche Leistungssparten in unserer Kompetenz, die wir an anderer Stelle, zum Beispiel an unserem Grundversorgungskrankenhaus in Meisenheim nutzen können.“