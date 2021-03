Info

Jörg Mehr, ehemaliger Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus in Trier und Leiter des Projekts Zukunft Gesundheitsnetzwerke Rheinland-Pfalz (Zug), hat das Modellvorhaben in Saarburg als „eine absolute Absicherung des Standorts“ bezeichnet. Die Notfallversorgung und stationäre Grundversorgung in den Fachgebieten Innere Medizin, Geriatrie, Chirurgie und Psychiatrie werden bleiben. Der Umbau soll in drei Phasen bis 2026 umgesetzt werden.

2021 bis 2023: Ausbau der Ambulanzen durch teilstationäre Strukturen: internistische Tagesklinik, Schmerztagesklinik, gerontopsychiatrische Tagesklinik. Bessere Patien­tensteuerung durch Aufbau eines Koordinierungs- und Beratungszentrums. Mehr digitale Vernetzung mit dem ambulanten Bereich und Kooperationspartnern. Zusammenarbeit mit dem Klinikum Mutterhaus Trier und dem Brüderkrankenhaus in diversen Fachbereichen, bei Personal sowie Fort- und Weiterbildung. Bessere Finanzierung und mehr Effizienz.

2024 bis 2025: Interdisziplinäre zentrale Aufnahmestation im Neubau. Ausbau der Institutsambulanzen (zum Beispiel Urologie und Gastroenterologie).

2025 bis 2026: Facharztzentrum nach Verlagerung und Umbau des Senio­renzentrums. Ambulantes OP-Zentrum. Kurzzeitpflege im Krankenhaus. Anschlussheilbehandlung und postoperative Rehabilitation. Kooperation mit ambulantem Hilfezentrum. Entwicklung „Aufsuchende Pflege/Gemeindeschwester“.