Krankenhaus : Krankenhaus Saarburg muss neue Wege gehen – Partner oder auch neuer Träger gesucht

Das Saarburger Kreiskrankenhaus wird am Dienstag Thema im Kreistag sein. Foto: TV/Krankenhaus Saarburg

Saarburg Landrat Stefan Metzdorf kündigt in einem Schreiben an die Mitarbeiter an, dass ein Interessenbekundungsverfahren für die Klinik eingeleitet werden soll. Was das bedeutet.