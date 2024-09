Neue Entwicklungen Warum beim Saarburger Krankenhaus sogar über einen Neubau nachgedacht wird

Die Krankenhauslandschaft verändert sich. Um die Saarburger Klinik herum kam zuletzt einiges ins Wanken: Die Kliniken in Ehrang und Losheim wurden geschlossen. Die Merziger Klinik meldete Insolvenz an, das Angebot dort und auch das in Hermeskeil wurden eingeschränkt. Doch Saarburg steht – und das soll so bleiben, zumal das Haus dort nun einiges aus der Umgebung aufzufangen hat.