In die Natur : Zu Gast bei Kräuterpädagogin Sonja Bart: „Kräuter können helfen, aber ersetzen keinen Arzt.“

Kräuterpädagogin Sonja M. Bart in ihrem Element. Foto: Sonja M. Bart

Freudenburg Natürlich und umweltbewusst leben wird vielen Menschen immer wichtiger. Sonja M. Bart, Kräuterpädagogin und Mitgründerin der sehr erfolgreichen Facebook-Seite „Krautgeschwister“, erzählt, wie sie darauf kam, sich intensiv mit Pflanzen und ihrer Anwendung zu beschäftigen.

Wer in Sonja M. Barts Küche kommt, wird in jedem Winkel von ihrer Leidenschaft begrüßt. Getrocknete Kräuter hängen über dem Tisch, selbst gemachte Liköre stehen auf dem Fensterbrett, Gläser mit Leckerli für ihren Hund sind im Regal gestapelt. „Auch die Leckerli sind selbst gemacht“, sagt sie und fügt lachend hinzu: „Ich bin ja seit Jahren Vegetarierin, aber für meinen Hund schneide ich auch Fleisch.“

Bei einer Tasse Mandarinen-Orangen-Tee erzählt sie, wie sie ihre Erfüllung gefunden hat: „Ich bin ein absoluter Naturmensch. Meine Mutter hat mir schon als Kind einige Kräuter gezeigt, sodass ich dann meine Spielkameraden im Wald verarztet habe. Später habe ich den Weg aus den Augen verloren und lange Jahre als Rechtsanwaltsfachangestellte gearbeitet. Durch eigene Unverträglichkeiten und Allergien habe ich mich wieder auf meine Wurzeln berufen und mich der Welt der Heilpflanzen zugewandt.“ Die Freudenburgerin hat eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin absolviert.

Alles, was Sonja M. Bart in dem Wald hinter ihrem Haus findet, nutzt sie. Aus Kräutern werden Heilmittel in Form von Tinkturen oder Salben gemacht. Auch Tees oder Liköre bereitet sie zu. Mit Sheabutter fertigt sie Cremes und Naturkosmetik an. „Es geht mir auch darum, zu wissen, was in den Sachen drin ist, die ich benutze. Und wenn ich es selbst herstelle, weiß ich es auf jeden Fall!“, sagt sie lachend. Während der Winterzeit, wenn draußen weniger zu finden ist, stellt sie Seife in Form von Cupcakes her, über die sich Familie und Freunde sehr freuen. Denn bisher verkauft sie ihre Produkte nicht. Ihren Lebensunterhalt verdient Bart als Social Media Managerin verschiedener Facebook-Seiten. Mit der Plattform beginnt auch die Geschichte der „Krautgeschwister“.

Rezept Gekörnte Brühe für Gemüsesuppe Foto: Sonja M. Bart Sonja M. Barth empfiehlt für die kalte Jahreszeit ein einfaches Rezept: 2 Karotten, etwas Sellerie und 1 Stange Lauch. Alles klein schneiden und im Mixer mit 2 EL Salz und den Kräutern seiner Wahl fein mixen. Ein Bund Suppengrün eignet sich daher für das Rezept. „Man kann aber auch andere Zutaten nutzen“, motiviert Bart. Der Fantasie sind bei der Zubereitung keine Grenzen gesetzt. Daher ist es auch perfekt für Resteverwertung. Alles auf ein Backblech verteilen und im Backofen bei 50 bis 60 Grad trocknen. Dabei den Holzlöffel in der Backofentür nicht vergessen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Wenn alles trocken ist, noch mal eine Runde durch den Mixer geben, abfüllen, fertig. Das Brühepulver ist auch als kleines Mitbringsel geeignet.

Krautgeschwister sind auf Facebook in zwölf Gruppen aktiv

Parallel zu ihrer Ausbildung engagierte sich Bart in einer Facebook-Gruppe, in der sie Elisabeth Engler kennenlernte. Die beiden hatten sofort eine Verbindung, freundeten sich an und gründeten 2018 „Krautgeschwister“. Auf diesen Namen ist Bart besonders stolz: „Irgendwie bleibt der im Kopf. Manchmal denken Leute dadurch, dass Elisabeth und ich wirklich Schwestern sind. Aber im Geiste sind wir das auch.“ Die beiden brachten bisher zwei „Krautgeschwister“-Bücher heraus, bei denen Engler ihre Erfahrung als Autorin von mehr als 30 Büchern beisteuern konnte. Sonja M. Bart sagt: „Den Moment, als ich unser erstes Buch in den Händen hielt, vergesse ich nie.“

Mittlerweile hat die Facebook-Seite der „Krautgeschwister“ zwölf spezialisierte Ableger, die von den beiden Frauen gegründet wurde, um einen Ort zum Austausch zu bieten. Leute können ihre Rezepte und Erfahrungen mit der Naturheilkunde teilen. Die größte Gruppe „Kraut und Salbe DIY“ hat mehr als 62.000 Mitglieder. Wie behält Bart da den Überblick? „Wir haben einen engen Kreis von Admins und dann noch einige Moderatoren, die Mitglieder sind, die positiv auffallen.“ , erklärt sie. Aber es sei auch nicht immer einfach in den sozialen Medien. „Manche Menschen missbrauchen die Naturheilkunde einerseits, um ihr Zeug zu verkaufen, andererseits, um ihre schlimmen politischen Ideologien zu verbreiten. Solchen Leuten will ich keine Plattform bieten.“

„Kräuter können helfen, aber ersetzen keinen Arzt“

Es gibt aber auch eine andere Entscheidung, die Sonja M. Bart bezüglich ihrer Facebook-Gruppen traf: „Nach einer Weile entschieden wir uns, spezifische gesundheitliche Fragen zu verbieten. Tipps für kleinere Probleme sind kein Problem, aber bei vielen Krankheiten können wir nicht helfen und wollen auch keine falsche Hoffnung machen.“ Diese Entscheidung erklärt Bart an einem Beispiel: Eine Frau fragte nach einem Heilmittel, das gegen das Wasser in ihren Beinen helfen sollte und klagte über Schmerzen. Während sie haufenweise Antworten bekam, entschieden sich die „Krautgeschwister“, den Beitrag zu sperren und der Frau zu raten, zum Arzt zu gehen. Später berichtete die Frau, sie habe Thrombose. „Ich weiß, es gibt manche Leute in der Naturheilkunde, die der Meinung sind, Ärzten kann man nicht trauen. Genauso gibt es welche, die denken, Naturheilkunde ist Homöopathie. Das sind zwei Extreme und ich bin in der Mitte. Meiner Meinung nach können Kräuter den Menschen unterstützen. Und es gibt viele Gebrechen, bei denen sie helfen. Aber sie ersetzen keinen Arzt!“

In den Corona-Zeiten hat Bart ein erhöhtes Interesse in ihren Gruppen beobachtet. „Wir haben daraufhin virtuelle Kräuterwanderungen angeboten, etwas, das ich auch endlich hoffe, bald wieder in der Realität anbieten zu können.“ Kräuter zu bestimmen, ist zuweilen eine Kunst, da sich einige kaum unterscheiden. Beispielsweise sieht der Beinwell dem Fingerhut sehr ähnlich. Aus einem kann man Salbe machen und ihn essen, der andere ist giftig. Da ist es gut, eine Expertin wie Sonja M. Bart an der Seite zu haben.