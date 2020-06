Freizeit : Kreativmarkt in Saarburg um eine Woche verschoben

Kreativmarkt in Saarburg um eine Woche verschoben

Saarburg (red) Der für diesen Sonntag in Saarburg geplante Bauern- und Kreativmarkt wird um eine Woche auf Sonntag, 21. Juni, verschoben. Das hat der Veranstalter Station K mitgeteilt.

Der Markt „bunt und kreativ“ wird eine der ersten Veranstaltungen von Station K nach der Corona-Zwangspause sein. Am 21. Juni sollen Händler an bis zu 20 Ständen am Saarufer Selbstgefertigtes wie Schmuck, Lampen und Genähtes sowie regionale Produkte wie Käse, Brot und Salami anbieten.