Gesellschaft : Kreis fördert Kitas mit 167 000 Euro

Trier Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung Förderungen für Baumaßnahmen in Kindertagesstätten im Landkreis Trier-Saarburg in Höhe von rund 167 000 Euro beschlossen. Zu den größeren Projekten, die unterstützt werden, gehören Arbeiten in der Kita Pluwig.