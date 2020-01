Kommunalpolitik : Kreis gibt Gas beim schnellen Internet

Konz-OBEREMMEL Viele Veränderungen für Schulen, Wirtschaft und beim ÖPNV stehen 2020 bevor, wie Landrat Günther Schartz in seiner Neujahrsansprache ankündigt. Erneut betont er seine Forderungen nach Ausgleichszahlungen von Luxemburg.

Das alte Jahr klingt aus, das neue an – beim Landkreis Trier-Saarburg im Bürgerhaus von Oberemmel mit der Big Band der Kreismusikschule. Unter der Leitung von Gerhard Piroth genossen mehr als 400 Besucher die Musik, mit der das Jubiläumsjahr dieser Kreiseinrichtung endete (siehe Info).

„Auch 2020 verspricht ein Jahr intensiver Diskussionen und großer Aufgaben zu werden“, sagt Landrat Günther Schartz in seiner Neujahrsansprache. In der Entkoppelung politischer Ziele von der Lebenswirklichkeit sieht der Chef der Kreisverwaltung ein großes Risiko: „Es ist eine Radikalisierung in den Umgangsformen zu verzeichnen. Es geht um Respekt.“