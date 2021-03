Fahrzeug-Ersatz : 26-Tonner hilft beim Katastrophenschutz - Kreis übergibt neues Transportmittel an Feuerwehr in Hermeskeil

Ersatz fürs alte Fahrzeug: Der Landkreis Trier-Saarburg, vertreten durch Landrat Günther Schartz (Zweiter von links), hat der Stützpunkt-Feuerwehr Hermeskeil einen 220 000 Euro teuren neuen Wechsellader übergeben, der im Katastrophenfall Material und Ausrüstung wie Pumpen zur Einsatzstelle bringen kann. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Bei der Feuerwehr Hermeskeil ist ein neues Fahrzeug stationiert, das flexibel Spezialmaterial zum Einsatzort bringt – von Hochwasser-Pumpen bis zur Gefahrstoff-Ausrüstung. Dies ist zugleich ein erster Schritt beim Aufbau von vier zentralen Katastrophenschutz-Standorten im Kreis.

Es kann eine Gesamtlast von 26 Tonnen bewegen, das neue Wechselladerfahrzeug (WLF), das künftig bei der Feuerwehr Hermeskeil beheimatet ist. Beschafft und übergeben hat es der Landkreis Trier-Saarburg, zuständig für den überörtlichen Katastrophenschutz. Bei Großbränden, schweren Unfällen, Überschwemmungen und anderen Naturkastastrophen hat der Kreis federführend dafür zu sorgen, dass Spezialausrüstung vorhanden und zügig am Einsatzort ist. Dabei kooperiert er mit den Feuerwehren der Verbandsgemeinden.

Fahrzeuge mit Wechsellader-Vorrichtung erleichtern den Transport des Materials. Sie können Container mit unterschiedlichstem Inhalt auf- und abladen. In Hermeskeil steht zum Beispiel ein Abrollbehälter mit 40 Pumpen für den Einsatz nach Starkregen bereit. Anders als so mancher LKW müssen die Wechsellader nicht während des Einsatzes dauerhaft an Ort und Stelle bleiben, sondern können ihre Fracht abliefern und zum nächsten Einsatz weiterfahren.

Mit dem neuen Fahrzeug in Hermeskeil hat der Kreis laut Landrat Günther Schartz allerdings nicht bloß ein bereits vorhandenes WLF ersetzt: „Das ist jetzt auch der erste Aufschlag bei der Umsetzung eines neuen Logistikkonzepts“, erklärte Schartz bei der Fahrzeug-Übergabe. Hermeskeil soll neben Konz, Newel und Föhren künftig einer von vier Standorten im Kreisgebiet sein, an dem Material für den Katastrophenschutz gelagert wird.

„Das Ziel ist, dass wir künftig für unsere Aufgaben flächendeckend gut gerüstet sind“, erläuterte Kreisfeuerwehrinspekteur Christoph Winckler. Die Wehren in Konz und Hermeskeil hätten bereits jahrelange Erfahrung bei der Unterstützung des Katastrophenschutzes und seien daher als Standorte naheliegend. Zusätzlich habe man zwei weitere ausgewählt, die gut zu erreichen seien und bestimmte Vorteile böten. „Newel liegt nah an der B 51 und der A 64 nach Luxemburg, wo wir zuletzt einen Schwerpunkt bei Unfällen mit Gefahrstoffen hatten.“ Dort wolle man außerdem „weiter aufsatteln“, um nach Starkregen noch bessere Hilfe leisten zu können. Standort Nummer vier liege am Industriepark Region Trier in Föhren. „Dort haben wir mit der Anhäufung von Industrie eine der größten potenziellen Gefahrenlagen im Kreis und außerdem eine gute Infrastruktur direkt an der Autobahn.“

Mit dem Wechsellader-Fahrzeug können Container mit Spezialausrüstung für den Katastrophenschutz flexibel auf- und abgeladen werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Die Umsetzung des Konzepts werde jetzt Schritt für Schritt erfolgen, sagte Schartz, der die gute Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde und der Wehr in Hermeskeil lobte. Das neue WLF dort hat nun drei statt zwei Achsen und kann noch sechs Tonnen mehr transportieren als sein Vorgänger. „Es wird hier gut gepflegt werden“, sagte der Landrat. Die Kosten von rund 220 000 Euro trage der Landkreis, abzüglich eines Landeszuschusses von 59 000 Euro. Das Vorgängermodell wird laut Kreisfeuerwehrinspekteur nicht ausgemustert, sondern künftig in der VG Schweich eingesetzt.

In Hermeskeil ist man froh über das neue Transportmittel: „Damit sind wir noch ein Stück besser ausgerüstet für den Schutz der Bürger“, stellte Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, fest. Wehrführer Florian Kann freute sich über ein „Superfahrzeug“ und betonte, dass die 55 Mann starke Wehr bereits erprobt darin sei, spezielle Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes und der Kooperation mit dem Landkreis zu übernehmen. Was die Technik und die Fahrzeuge betreffe, stiegen allerdings auch die Anforderungen an deren fachgerechte Wartung: „Das entwickelt sich immer mehr in Richtung Hauptamt und ist für ehrenamtliche Kräfte immer schwerer zu stemmen“, sagte Kann.