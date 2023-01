Umwelt : An 1100 Stellen im Kreis Trier-Saarburg schlummert Abfall im Boden

Im Gegensatz zu früheren Müllkippen, ist die aktuell genutzte Deponie in Mertesdorf abgedichtet und überwacht. Foto: Roland Morgen/Portaflug Föhren Foto: Roland Morgen/Portaflug Föhren/Roland Morgen

Saarburg/Konz/Kell/Hermeskeil/Schweich In Sachen Müll war in Deutschland bis in die 1970er Jahre hinein wenig geregelt. In vielen Orten des Kreises Trier-Saarburg gab es keine Müllabfuhr, von befestigten Deponien ganz zu schweigen. Was über die Kippen im Kreis Trier-Saarburg bekannt ist.