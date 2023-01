Umwelt : An 1100 Stellen im Kreis Trier-Saarburg schlummert Abfall im Boden

Im Gegensatz zu früheren Müllkippen, ist die aktuell genutzte Deponie in Mertesdorf abgedichtet und überwacht. Foto: Roland Morgen/Portaflug Föhren Foto: Roland Morgen/Portaflug Föhren/Roland Morgen

Saarburg/Konz/Kell/Hermeskeil/Schweich In Sachen Müll war in Deutschland bis in die 1970er Jahre hinein wenig geregelt. In vielen Orten des Kreises Trier-Saarburg gab es keine Müllabfuhr, von befestigten Deponien ganz zu schweigen. Was über die Kippen im Kreis Trier-Saarburg bekannt ist.

Wo wurde vor Beginn der 1970er Jahre der Müll gesammelt?

Früher hatte jede Stadt und jedes Dorf eine Müllkippe, auch Gemeindemüllplatz genannt. Nach unten abgedichtet waren diese Plätze laut Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord nicht. Der Müll wurde einfach so in die Landschaft gekippt. Viele Abfälle wurden auch wild entsorgt (wilde Müllkippen).

Wann wurde die Müllentsorgung geregelt?

Das Abfallbeseitigungsgesetz des Bundes von 1972 und entsprechende Landesgesetze regelten, dass die Abfallbeseitigung ab 1973 zu einer Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte wurde. Gleichzeitig wurden wilde Müllkippen verboten. Um die neuen Aufgaben zu erfüllen, gründeten die Stadt Trier und der Kreis Trier-Saarburg den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART). Es entstanden moderne Deponien wie die in Mertesdorf, bei der Sickerwasser und Gase erfasst werden. Heute müssen Abfälle vor einer Deponierung vorbehandelt werden, was sie weniger schädlich machen soll. Ein stetig steigender Anteil der im Müll enthaltenen Rohstoffe wird zudem verwertet.

Was ist mit den alten Müllplätzen passiert?

Wie die SGD Nord mitteilt, wurden sie mit Erde bedeckt und rekultiviert. Letzteres bedeutet, mit Rasen, Sträuchern, Bäumen oder ähnlichem bepflanzt.

Wie viele ehemalige Müllkippen und Deponien gibt es im Landkreis Trier-Saarburg?

Laut SGD Nord sind 500 Deponien und Gemeindemüllplätze im Kreis erfasst worden. Als Deponien bezeichnet die Behörde Abfallbeseitigungsanlagen, die mit abfallrechtlicher Genehmigung betrieben wurden. Hinzu kommen laut Behörde 600 sonstige Fälle wie Erdaushub- und Bauschuttablagerungen durch Private. Macht zusammen 1100 Altablagerungen. Die Altablagerungen sind im Bodeninformationssystem Bodenschutzkataster Rheinland-Pfalz erfasst. Die Datensätze sind Ergebnis einer landesweiten, systematischen Erhebung vom Ende der 80er/ Anfang der 90er Jahre.

Wie gut sind die Altablagerungen untersucht?

Alle 1100 Altablagerungen sind auf Grund einer standardisierten Erhebung grundlegend erfasst. Die Qualität der Datensätze ist recht unterschiedlich, wie die SGD Nord mitteilt. Demnach reicht sie von sehr rudimentär bis hin zu sehr detailliert. Der Unterschied liege in der Regel darin begründet, ob seinerzeit die Altablagerungen als untersuchungsbedürftig eingestuft worden seien, heißt es. Etwa bei einem Fünftel dürften weitergehende Informationen vorliegen, teilt eine Pressesprecherin der Landesbehörde mit. Zu gemeindlichen Müllkippen wie in Mandern heißt es: „Zahlreiche Untersuchungen an vergleichbaren ländlichen Gemeindekippen haben regelmäßig keine Nachweise für Beeinträchtigungen des Grundwassers oder betroffenen Oberflächengewässer ergeben.“

Fielen Altablagerungen im Kreis bei der Untersuchung derart auf, dass Handlungsbedarf gesehen wurde?

Dazu antwortet die SGD Nord: „Mit vertretbarem Aufwand können weder die Fallzahlen noch die im Einzelfall durchgeführten Maßnahmen für den Landkreis ermittelt werden. Hierzu müssten alle Akten gesichtet werden.“

Neun Altdeponien im Kreis Trier-Saarburg betreut der Zweckverband Abfall Region Trier (ART). Welche sind das?

Der ART listet folgende Altdponien auf: Aach, Freudenburg, Hermeskeil, Kanzem, Kell am See (aus der Nachsorge bereits entlassen), Mertesdorf, Saarburg (der Abfall von dort zieht derzeit nach Mertesdorf um, da wegen Undichtigkeit die Gefahr besteht, dass der Untergrund verseucht wird), Zemmer-Schleidweiler und Trier-Pfalzel (aus der Nachsorge bereits entlassen).

Was überwacht der ART bei diesen Deponien?

Die Überwachung einzelner Deponien ist individuell durch behördliche Vorgaben geregelt und abhängig von den örtlichen Gegebenheiten (Größe, Alter etc.). Bohrungen finden im Bedarfsfall statt. Dauerhaft eingerichtete Messstellen überwachen das Oberflächenwasser sowie das Grundwasser. Ziel ist, dass es nicht zu Umweltbeeinträchtigungen durch das eingelagerte Material kommt.

Wie lange werden Deponien überwacht?

Das kommt auf die Art der Deponie an. Der ART unterscheidet im Wesentlichen zwischen Hausmülldeponien und Erdaushubdeponien. Erstere werden wesentlich umfangreicher und engmaschiger überwacht. Sie bleiben mindestens 30 Jahre nach ihrer Stilllegung in der Nachsorge. Für Erdaushubdeponien ist eine Entlassung aus der Nachsorge bereits nach zehn Jahren möglich.

Drohen auf längere Sicht nicht bei allen Altdeponien Probleme?

Nein, antwortet eine Sprecherin des ART. Ihre Begründung: „Das abgelagerte Material reagiert im Laufe der Zeit immer weniger. Daher endet nach mehreren Jahrzehnten auch die Nachsorge für Altdeponien, wenn die Messungen zeigen, dass keinerlei Beeinträchtigung der Umwelt mehr zu erwarten ist.“

Wie lange sind die derzeit noch genutzten Deponien sicher?

Eine ART-Sprecherin antwortet: „Moderne Deponien verfügen über eine mehrschichtige Basisabdichtung, deren Materialien nicht verrotten und somit für die Zukunft dauerhaft sichere Deponien versprechen. Wenn diese Deponien vollständig verfüllt sind, wird auch die Oberfläche entsprechend abgedichtet, so dass aus dem gesamten Deponiekörper keine Gase oder Flüssigkeiten mehr entweichen können.“ Die Oberflächenabdichtung verhindere außerdem, dass Regenwasser in den Deponiekörper eintrete.

Wie sieht die Zukunft der Deponierung aus?