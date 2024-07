Mehr Anträge durch neues Gesetz Vietnamesin wartet monatelang auf Einbürgerung: Warum das in Trier-Saarburg länger dauert

Das tut auch eine 51-jährige Vietnamesin, die seit sieben Jahren zusammen mit einem deutschen Mann in Hermeskeil lebt. Allerdings wurde sie nicht mit den 44 Menschen aus aller Welt in dem Festsaal begrüßt. Nein. Sie hat seit April monatelang darauf gewartet, dass die Einbürgerungsbehörde ihr eine E-Mail beantwortet. Erst nach der Anfrage der Redaktion bei der Behörde zu dem Fall bekam sie am 8. Juli eine Mail: „Das Sachgebiet Einbürgerungen/Staatsangehörigkeitsrecht wird nach längerer Vakanz umstrukturiert. Wir bitten Sie, derzeit von weiteren Anfragen abzusehen. Eingehende E-Mails können vorerst nicht beantwortet werden“, heißt es da.