Trier/Trierweiler/Schweich Bei einer Petition des Landeselternbeirats zur Verbesserung des Schulbusverkehrs haben etliche Eltern aus dem Kreis Trier-Saarburg unterschrieben. Nun hat der ÖPNV-Ausschuss des Kreises darüber diskutiert, wie er mehr Platz für Schüler in Bussen schaffen will. Zuerst soll eine Studie her.