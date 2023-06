Mitarbeiterinnen heimlich gefilmt Härteste Strafe für Spanner-Zahnarzt aus Kreis Trier-Saarburg

Ein Zahnarzt aus dem Kreis Trier-Saarburg hat über Monate hinweg seine Mitarbeiterinnen mit versteckter Kamera gefilmt. Die Kamera hatte er in einem Raum installiert, in dem sich die Frauen unter anderem umgezogen haben. Zudem hat er seine Nachbarin nackt fotografiert. Ob der Mann als Voyeur aus sexuellem Interesse oder wegen Kontrollzwangs gehandelt hat, bleibt auch mehr als anderthalb Jahre nach der ersten Gerichtsverhandlung gegen den Mann am Amtsgericht Saarburg unklar.